Scor SE : nomination

(Boursier.com) — Alexandre Garcia est nommé Directeur des Relations Presse et de la Communication Corporate de Scor SE, avec effet immédiat. Alexandre apporte 10 ans d'expérience en communication corporate, relations media et communication digitale, acquise tant en entreprise qu'en agence. Il reportera à Nathalie Mikaeloff, Directrice Groupe de la Communication et du Marketing. Alexandre Garcia sera basé à Paris.

"Son expérience et ses compétences seront extrêmement précieuses afin de continuer à échanger proactivement avec les médias et de partager avec ces derniers la stratégie et la feuille de route du Groupe", commente le management.