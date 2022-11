Scor se mobilise pour restaurer sa rentabilité dans un environnement difficile

(Boursier.com) — Scor annonce des primes brutes émises 14.827 millions d'euros pour les 9 premiers mois 2022, en hausse de 6,2% par rapport aux 9 premiers mois 2021. La perte nette est de 509 millions d'euros pour les 9 premiers mois 2022, comparée à un résultat net de 339 ME il y a un an.

Les capitaux propres du groupe sont de 5.430 millions d'euros à fin septembre 2022, soit un actif net comptable par action de 30,39 euros, en baisse de 13,8% par rapport à fin décembre 2021 (35,26 euros).

Le ratio de solvabilité estimé du groupe ressortait à 217% à fin septembre 2022, dans le haut de la plage optimale de Scor.

Point sur la stratégie du groupe : recentrage sur un plan à un an

Scor évolue actuellement dans un environnement en pleine mutation, porté par plusieurs changements de paradigmes : la conjonction de taux d'intérêt plus élevés et du retour de l'inflation, ainsi qu'une forte activité en matière de catastrophes naturelles et la pandémie ont un impact profond sur le secteur de la réassurance. Scor adapte en conséquence sa stratégie à ce nouvel environnement en renforçant sa résilience, en se concentrant sur un plan d'actions à horizon un an, afin de positionner au mieux le Groupe dans ce nouveau régime et lui assurer des performances durables.

Scor se concentre sur le retour à la rentabilité et la réduction de la volatilité.

Le Groupe a déjà pris des mesures correctives significatives en 2022 :

Courant 2022, le groupe a réduit son exposition aux activités les plus volatiles (catastrophes naturelles et mortalité aux États-Unis), une décision qui a déjà commencé à porter ses fruits.

Scor a durci ses exigences de souscription et d'exposition dans la branche P&C. Le Groupe a revu ses hypothèses tarifaires en prévision des renouvellements de 2023 afin de tenir compte, notamment, du nouvel environnement inflationniste.

Scor assure la résilience de son bilan avec précaution, à travers un examen approfondi de ses provisions pour la branche P&C et en suivant une approche prudente dans un contexte de forte inflation.

Le groupe maintiendra le cap en 2023 et a identifié trois priorités stratégiques :

Le retour à la rentabilité : le Groupe procède à une gestion proactive de son portefeuille de souscription afin d'améliorer la rentabilité et réduire la volatilité. Parallèlement aux mesures actuelles axées sur la souscription et sur la tarification, SCOR agit pour limiter les répercussions de l'inflation sur sa base de coûts, grâce à la mise en place d'une organisation agile et allégée qui permettra de réaliser des gains d'efficacité annuels de 125 millions d'euros d'ici 2025.

Tirer le meilleur parti des courants porteurs du marché de la réassurance : grâce à la solidité de son bilan, Scor est assuré de bénéficier des tendances de marché favorables tant sur l'activité P&C, grâce à l'évolution positive du cycle de réassurance, que sur l'activité L&H, en saisissant les opportunités de croissance post-pandémie. Le portefeuille d'investissement de Scor bénéficiera rapidement de taux de réinvestissement plus élevés grâce à la duration courte de ses actifs investis.

S'appuyer sur un bilan résilient : Scor maintiendra un bilan résilient, pour assurer un niveau de sécurité approprié à ses clients et à ses parties prenantes. Scor offre à ses clients un niveau AA de sécurité du capital.

Scor s'est fixé des orientations stratégiques ambitieuses pour ses deux branches d'activité.