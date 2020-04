Scor salue la décision de Fitch

Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Scor a été informé de la décision de l'agence de notation Fitch de confirmer sa note de solidité financière 'AA-' (très forte), ainsi que sa note de crédit émetteur à 'A+'. Fitch a également affirmé les notes des filiales opérationnelles de Scor. Ces notations ont une perspective stable. Selon Fitch, cette décision reflète son "appréciation actuelle de l'impact de la pandémie de coronavirus, y compris son impact économique, sur la base d'un ensemble d'hypothèses". Fitch considère "le critère de 'capitalisation et endettement' de Scor comme étant à un niveau très élevé", à la fois "dans un scénario central et dans un scénario de stress et par rapport aux deux dernières années. Fitch ne prévoit pas de détérioration significative de la solidité financière de SCOR à moyen terme, dans l'hypothèse d'un niveau de sinistralité normal en matière de catastrophes naturelles".

L'agence conclut en soulignant qu'elle s'attend à ce que les sinistres liés à la pandémie soient absorbables par Scor et ajoute qu'elle prévoit que la rentabilité aura retrouvé un niveau normalisé d'environ 8% de rendement sur les capitaux propres (ROE) d'ici fin 2021.