Scor : rouge vif après les résultats

(Boursier.com) — Scor décroche de 7,2% à 26 euros à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après des résultats un peu courts au troisième trimestre. Le réassureur a dévoilé un résultat net de 147 ME sur la période, représentant un taux de rendement annualisé des capitaux propres de 13,7%, contre un déficit de 752 ME un an plus tôt. Le marché tablait néanmoins sur un niveau plus élevé à 180 ME. Les primes brutes émises ont atteint 4,87 milliards d'euros, en baisse de 5,3%, alors que le ratio de solvabilité estimé du groupe est de 206% à fin septembre.