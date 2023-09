Scor : retombe !

(Boursier.com) — Scor consolide de 1,3% à 29,2 euros, après son joli bond d'hier dans la foulée de la présentation son nouveau plan stratégique. Dans le cadre de 'Forward 2026', le management vise un taux de croissance de la Valeur Économique du Groupe de 9% par an (à taux d'intérêt et de change constants) et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. Au niveau du retour aux actionnaires, la firme compte fixer le dividende de base pour l'exercice en cours à un niveau au moins égal au niveau du dividende de base de l'exercice précédent, et le compléter, à titre optionnel, par des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux.

Oddo BHF trouve les objectifs financiers crédibles alors que Scor dispose de marges de manoeuvre pour les atteindre ou les dépasser. L'atteinte de ses objectifs et le renforcement graduel du bilan (y compris sur les provisions dommages) devraient permettre une baisse graduelle du coût du capital appliqué au titre... L'analyste est à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 30 euros.