Scor : résultats solides sur 9 mois

Scor : résultats solides sur 9 mois









Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — SCOR continue de démontrer sa capacité à absorber les chocs et dégage des résultats satisfaisants au cours des 9 premiers mois de 2020. En matière de réassurance de dommages et de responsabilité, il n'y a pas de changement notable dans l'estimation de l'exposition du Groupe à la pandémie de Covid-19 par rapport à celle communiquée le 23 juillet 2020.

En matière de réassurance vie, les déclarations de sinistres liés à la pandémie de Covid-19 reçues par le Groupe sont plus favorables qu'attendu pour son portefeuille de réassurance aux États-Unis.

Les primes brutes émises du Groupe atteignent 12.283 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de 2020, en hausse de 2,3% à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+1,9% à taux de change courants).

SCOR Global P&C enregistre des primes brutes émises en hausse de 2,9% à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+1,9% à taux de change courants). La rentabilité technique de SCOR Global P&C au cours des 9 premiers mois de 2020 a été impactée par la pandémie de Covid-19 et par une série de catastrophes naturelles, ce qui se traduit par un ratio combiné net de 100,7%.

SCOR Global Life enregistre une croissance de ses primes brutes émises de 1,9% à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+1,9% à taux de change courants). SCOR Global Life affiche une marge technique de 5,8% au cours des 9 premiers mois de 2020, après prise en compte de l'impact de la pandémie de Covid-19.

SCOR Global Investments dégage un rendement des actifs de 2,6% au cours des 9 premiers mois de 2020.

Le ratio de coûts du Groupe s'établit à 4,4% des primes brutes émises, meilleur que l'hypothèse d'environ 5% du plan "Quantum Leap".

Le résultat net du Groupe atteint 135 millions pour les 9 premiers mois de 2020. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ressort à 2,9%, soit 235 points de base au-dessus du taux sans risque. Le rendement normalisé des capitaux propres s'établit à 10,6%, soit 1.004 points de base au-dessus du taux sans risque.

Le Groupe dégage un cash-flow opérationnel élevé de EUR 661 millions au cours des neuf premiers mois de 2020. Les liquidités totales du Groupe, à un niveau très élevé, ressortent à 2,4 milliards au 30 septembre 2020.

Les capitaux propres du Groupe atteignent 6.249 millions au 30 septembre 2020, en baisse de 125 millions par rapport au 31 décembre 2019, du fait principalement de la baisse du dollar américain. Il en ressort un actif net comptable par action élevé de 33,51 euros, contre 34,06 euros au 31 décembre 2019.

Le ratio d'endettement financier du Groupe s'établit à 29% au 30 septembre 2020, en augmentation de 2,6 points par rapport au 31 décembre 2019. Le ratio d'endettement financier ajusté s'établit à 28% après prise en compte du remboursement anticipé d'une dette subordonnée le 20 octobre 2020.

Le ratio de solvabilité estimé du Groupe au 30 septembre 2020 s'élève à 215%, dans la partie haute de la zone de solvabilité optimale de 185% - 220% définie dans le plan stratégique "Quantum Leap". La hausse de ce ratio par rapport à son niveau au 30 juin 2020, où il s'établissait à 205%, est principalement imputable à la forte génération de capital opérationnelle au troisième trimestre ainsi qu'à l'émission réussie de titres obligataires subordonnés de niveau 2 pour un montant de 300 millions.

Le coût estimé de la pandémie de Covid-19 enregistré dans les comptes du Groupe au cours des 9 premiers mois de 2020 s'élève à 256 millions d'euros (net de rétrocession, net de primes de reconstitution et avant impôts) en matière de réassurance de dommages et de responsabilité6 et à 251 millions (net de rétrocession et avant impôts) en matière de réassurance vie, qui se décompose pour ce dernier montant en 233 millions pour les sinistres issus du portefeuille de mortalité aux États-Unis et 18 millions pour les déclarations de sinistres sur les autres marchés.

Dans l'environnement financier actuel, SCOR poursuit une stratégie d'allocation d'actifs prudente et adopte une approche vigilante dans le positionnement de son portefeuille obligataire, avec : des liquidités qui représentent 11% du total des actifs (contre 13% au deuxième trimestre 2020)?;

43% d'obligations d'entreprises (contre 41% au deuxième trimestre 2020) et un portefeuille obligataire de très bonne qualité, qui affiche une note de crédit moyenne de A+ et une duration de 3,4 ans.

Le portefeuille d'actifs reste très liquide, avec 8,4 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois.

Les produits financiers des actifs en portefeuille atteignent 394 millions au cours des neuf premiers mois de 2020, dont 116 millions de plus-values réalisées pour une large part sur le portefeuille immobilier au premier trimestre 2020 et sur le portefeuille obligataire au troisième trimestre 2020. Cette performance se traduit par un rendement des actifs de 2,6% au cours des neuf premiers mois de 2020.

Le rendement récurrent s'établit à 2,1% avec un effet limité des dépréciations d'actifs (-0,3%).

Le rendement des réinvestissements s'établit à 1,4% au 30 septembre 202010, reflétant l'environnement de taux bas (notamment aux États-Unis) et la normalisation des "spreads" de crédit.

Dans les conditions de marché actuelles, le rendement annualisé des actifs devrait être de l'ordre de 2,3% pour l'ensemble de l'exercice 2020, après prise en compte des charges pour dépréciation d'actifs.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, a déclaré : "SCOR démontre une nouvelle fois la pertinence de sa stratégie et la résilience de son modèle économique au cours des neuf premiers mois de 2020. Le Groupe continue de développer son fonds de commerce et enregistre des résultats satisfaisants compte tenu des chocs majeurs auxquels le secteur a fait face depuis le début de l'année, marqué par la pandémie de Covid-19 mais aussi par une série de catastrophes naturelles ainsi que par des sinistres industriels et commerciaux de grande ampleur. SCOR continue de bénéficier d'une assise financière très forte, récemment saluée par l'ensemble des quatre grandes agences de notation - A.M. Best, Fitch, Moody's et Standard & Poor's - qui ont confirmé sa note de solidité financière de niveau "AA-". Fort de son niveau de solvabilité optimal et de son fonds de commerce de tout premier rang, le Groupe aborde la saison des renouvellements dans une très bonne position pour tirer pleinement parti des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions en assurance et réassurance de dommages et de responsabilité."