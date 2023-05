(Boursier.com) — Scor reste bien orienté (+0,5% à 25,9 euros) après sa forte hausse de près de 10% enregistrée vendredi dans le sillage d'une solide publication trimestrielle. Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformer' sur le titre avec un objectif relevé de 28 à 30 euros. Le résultat net du T1 est ressorti très élevé et conduit le courtier à rehausser ses prévisions de RN 2023. Même si l'écart par rapport aux attentes provient en grande partie d'éléments non récurrents, les dynamiques sous-jacentes restent favorables et ce résultat conforte sa prévision d'un dividende de 1,8 euro au titre de 2023. Même après le fort rebond de vendredi, le titre se traite à de faibles multiples (PE24e de 6,1x).

Berenberg porte de son côté son objectif de 30 à 34 euros et reste à l''achat'. Après près d'un an de surprises négatives en matière de résultats, Scor a dépassé ses promesses, affichant un résultat supérieur d'environ 93% aux attentes du marché, explique le courtier... Quelle que soit la manière dont on choisit d'évaluer le groupe, il reste fondamentalement l'un des assureurs cotés les plus sous-évalués en Europe, et le courtier pense qu'une valeur significative pourrait être débloquée au cours des 12 prochains mois.