Scor renouvelle la Chaire Risque macroéconomique

Scor renouvelle la Chaire Risque macroéconomique









Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Après 3 années de fonctionnement, la Chaire de recherche financée par la fondation d'entreprise SCOR pour la Science et portée par PSE (Ecole d'économie de Paris) est renouvelée jusqu'en 2023. Point d'étape sur ce partenariat qui vise à renforcer la recherche de haut niveau et la diffusion des connaissances sur l'analyse du risque macroéconomique.

Pour cette nouvelle phase, la Chaire entend renforcer ses trois principaux volets d'activité : l'animation scientifique via des événements de calibre international, la promotion des analyses et résultats et la valorisation des jeunes générations de chercheurs sur le risque. Si les thématiques précédentes seront poursuivies -notamment l'analyse des événements rares, des risques financiers et des catastrophes naturelles- de nouveaux champs de recherche sont au programme avec, systématiquement, une approche sur le long terme : les risques de croissance ; les risques liés à la soutenabilité des politiques monétaires et fiscales ; les risques politico-économiques ; l'intégration des mécanismes épidémiologiques dans les modèles macroéconomiques.