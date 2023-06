Scor rend hommage à son président Denis Kessler

(Boursier.com) — "C 'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Denis Kessler, qui s'est éteint le 9 juin 2023 à l'âge de 71 ans" annonce le groupe Scor.

"Économiste, figure emblématique du monde de l'assurance et de la réassurance, et au-delà, du monde de l'entreprise en France, Denis Kessler a consacré toute sa vie à l'Entreprise, d'abord au sein d'organisations patronales et professionnelles, puis à SCOR, qu'il a rejoint en tant que président-directeur général le 4 novembre 2002. Par sa vision avant-gardiste, son engagement hors normes et son leadership, Denis Kessler a opéré un redressement spectaculaire du Groupe durant plus de deux décennies, permettant à celui-ci de se hisser au premier rang des réassureurs de dimension globale. Il est devenu président non exécutif de SCOR le 30 juin 2021".

Membre de l'Institut de France, Denis Kessler était également un homme de culture, attaché à la diffusion de la connaissance et à la transmission du savoir. Le champ de ses connaissances s'étendait des sciences économiques à la philosophie, en passant par les lettres et la musique. Sa hauteur de vue et la finesse de ses analyses ont durablement marqué les organisations et les instances qu'il a dirigées et auxquelles il a contribué.

Les membres du conseil d'administration et l'ensemble des collaborateurs de SCOR partagent la peine de sa famille et de ses proches et leur présentent leurs condoléances.

Conformément au règlement intérieur du conseil d'administration, l'intérim de la présidence de SCOR est assuré par Augustin de Romanet, vice-président du conseil d'administration, jusqu'à la nomination d'un nouveau président dans le cadre du processus en cours.

Les administrateurs de SCOR déclarent : "Nous sommes profondément attristés par le décès de Denis Kessler, que nous avons eu la chance de côtoyer pendant de longues années. C'était une personnalité exceptionnelle, au leadership visionnaire, d'une incroyable intelligence. Nous avons perdu un ami. Nous saluons la mémoire d'un grand Homme et dirigeant hors normes, passionné par l'assurance et la réassurance, par leurs techniques, par leurs valeurs et par leur philosophie. Denis a apporté une contribution immense au développement de SCOR au cours des vingt-et-une dernières années, et plus largement au débat public sur les grands enjeux contemporains en matière de politique économique et sociale. Il a imprimé une marque extrêmement profonde dans le Groupe, placée sous le double sceau de l'exigence et de l'excellence, que les équipes qu'il a constituées perpétueront. À sa famille et à ses proches, notre société exprime sa vive émotion, sa grande reconnaissance et son profond soutien."

Thierry Léger, directeur général de SCOR, a ajouté : "Durant les deux dernières décennies, Denis Kessler a été l'artisan du succès et de la renommée de SCOR dans le monde entier. Sa passion pour la réassurance était sans pareille, et son ambition de faire de SCOR un leader de l'industrie ne l'a jamais quittée. Elle a animé toute son action à la tête du Groupe lors des vingt-et-une dernières années. Je mesure le privilège d'avoir eu l'occasion de travailler aux côtés de Denis. Il nous laisse un héritage extraordinaire, et nous avons désormais la responsabilité de poursuivre son oeuvre. Les fondations solides sur lesquelles il a rebâti le Groupe permettent d'envisager l'avenir avec pleine confiance."