Scor : recule après les nouvelles pertes

(Boursier.com) — Scor recule de 2,3% à 15,5 euros, sanctionné après un point trimestriel inférieur aux attentes. Le réassureur a essuyé une perte nette de 509 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, comparée à un résultat net de 339 ME il y a un an. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe enregistre un déficit de 270 ME, contre une perte de 41 ME un an auparavant et un consensus de -193,5 ME. Scor aligne ainsi un troisième trimestre consécutif déficitaire. Les primes brutes émises atteignent 5,14 MdsE sur le trimestre, en hausse de 11,6%, et légèrement supérieures aux attentes du marché (5,09 MdsE).

Scor a été pénalisé par la forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles. La firme a notamment enregistré un sinistre de 279 ME lié à l'ouragan Ian au troisième trimestre alors que le coût des sinistres liés aux tempêtes de grêle notamment, en France en juin, s'élève à 166 ME.

Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 217% au 30 septembre, dans la borne haute de la plage de solvabilité optimale de 185%-220%, telle que définie dans le plan stratégique "Quantum Leap". Le management indique se concentrer sur le retour à la rentabilité et la réduction de la volatilité grâce notamment à une réduction de son exposition aux activités les plus volatiles (catastrophes naturelles et mortalité aux États-Unis), une décision qui a déjà commencé à porter ses fruits. Le groupe a aussi durci ses exigences de souscription et d'exposition dans la branche P&C.

"Devant les résultats décevants du groupe, le conseil d'administration a demandé au management d'accélérer la mise en oeuvre de mesures fortes pour renforcer la rentabilité technique de Scor et améliorer sa performance opérationnelle. Le conseil veillera à ce que leur mise en oeuvre soit poursuivie avec détermination. Ceci permettra au groupe de tirer au mieux parti de l'amélioration du marché de la réassurance de dommages et de responsabilité en termes de hausse des tarifs et de durcissement des termes et conditions", a déclaré le président de la Scor, Denis Kessler.