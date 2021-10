Scor publie un résultat net de 339 Millions d'euros sur 9 mois

(Boursier.com) — Le groupe Scor annonce que les primes brutes émises ont été de 13.047 millions au cours des 9 premiers mois de 2021, en hausse de 10,1% par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Le

Résultat net du Groupe est de 339 millions d'euros sur la période, en hausse de 151,1% par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) est de 7,3%, soit 683 points de base au-dessus du taux sans risque. Le ratio de solvabilité estimé du Groupe est de 225% à fin septembre 2021, dépassant la plage de solvabilité optimale de 185%-220% définie dans le plan stratégique "Quantum Leap".

Le groupe annonce un programme de rachat d'actions à hauteur de 200 millions d'euros commençant le 28 octobre 2021 et finalisé au plus tard d'ici mars 2022 : un déploiement relutif du capital qui amène le ratio de solvabilité à 225%.

Faits marquants

Au cours des 9 premiers mois de 2021, les résultats ont été fortement impactés par une série de catastrophes naturelles de grande ampleur. La charge totale due aux catastrophes naturelles s'élève à 708 millions d'euros (net de rétrocession et avant impôts), tirée notamment par des inondations en Europe et à l'ouragan Ida au cours du troisième trimestre 2021. Ces deux événements représentent une charge totale de 343 millions d'euros (net de rétrocession et avant impôts).

Au cours des 9 premiers mois de 2021, les sinistres liés à la Covid-19 continuent d'être gérés activement et s'élèvent à 299 millions d'euros (net de rétrocession et avant impôts) pour la réassurance Vie, dont 241 millions d'euros (net de rétrocession et avant impôts) sont issus du portefeuille de mortalité aux Etats-Unis, en hausse de 75 millions d'euros (net de rétrocession et avant impôts) au troisième trimestre 2021.

Pour les activités de réassurance de dommages et de responsabilité, les sinistres sont stables depuis le 30 juin 2021, s'élevant à 109 millions d'euros (net de rétrocession et avant impôts) au cours des neuf premiers mois de 2021.

Par ailleurs, Scor a bénéficié d'un impact exceptionnel positif lié à la réévaluation d'une participation à hauteur de 64 millions d'euros suite à l'introduction en bourse de Doma Holdings, ce qui démontre le succès de la stratégie d'investissement du Groupe dans des nouvelles "ventures" se concentrant sur des sociétés AssurTech spécialisées dans la souscription.

SCOR prépare activement son prochain plan stratégique

SCOR atteint avec succès les objectifs de son plan stratégique "Quantum Leap" qui s'achèvera à la fin de l'année 2022. Au printemps 2022, SCOR présentera les orientations du nouveau plan stratégique qui démarrera le 1er janvier 2023.

Le Groupe est activement engagé dans la préparation de son prochain plan stratégique, qui s'appuie sur :

Une étude exploratoire afin de renforcer le fonds de commerce de SCOR et créer de la valeur pour ses actionnaires ;

Une analyse approfondie de la performance du portefeuille de SCOR afin d'optimiser la valeur intrinsèque de son activité principale ;

Une revue du modèle opérationnel de SCOR afin d'optimiser pleinement son organisation agile et flexible ;

Une analyse des options disponibles afin d'améliorer la gestion de son capital et de ses ressources financières.

Le Groupe s'appuie sur une politique de souscription forte et disciplinée et entend se concentrer sur la culture et les talents, le leadership et la performance économique afin de construire une proposition de valeur différenciante et atteindre ses deux objectifs principaux : rentabilité et solvabilité.