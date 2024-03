Scor : publication saluée

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Scor grimpe de 5,5% à 28,8 euros, recherché après l'annonce d'un résultat net annuel record et du versement d'un dividende courant de 1,8 euro par action. Le réassureur a dégagé l'an passé un profit net part du groupe de 812 millions d'euros contre un déficit de 1,38 MdE en 2022, pour des primes brutes émises de 19,37 milliards d'euros, en repli de 1,8%. Le Ratio de solvabilité estimé du Groupe ressort à 209% au 31 décembre. Fabrice Brégier, président du conseil d'administration de Scor, a déclaré : "en 2023, Scor dégage de résultats records, atteignant son objectif de solvabilité et dépassant son objectif de création de valeur. Avec la mise en oeuvre de son plan stratégique Forward 2026, Scor va tirer pleinement parti des conditions de marché les plus favorables de ces deux dernières décennies en réassurance P&C... Je suis confiant dans la capacité de SCOR à poursuivre sa croissance rentable et à atteindre les objectifs ambitieux de son plan stratégique Forward 2026".