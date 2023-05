Scor : publication saluée

(Boursier.com) — En première position du SBF120, Scor s'envole de 7,1% à 52,2 euros en début de séance à Paris, les investisseurs saluant la belle publication du réassureur. Ce dernier a enregistré un résultat net de 311 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte nette de 35 millions d'euros il y a un an, pour des revenus bruts d'assurance de 3,926 MdsE, en recul de 4,2%. Les primes brutes émises ont atteint 4,744 MdsE, en baisse de 0,7% à taux de change constants (mais en progression de 0,6% à taux de change courants).

Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 219% à fin mars, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185% à 220%.

Denis Kessler, président de Scor, a déclaré : "Scor a dégagé d'excellents résultats au premier trimestre 2023. Le Groupe tire pleinement parti de l'environnement porteur actuel. Notre nouveau directeur général, Thierry Léger, a la charge de l'élaboration d'un nouveau plan stratégique triennal s'inscrivant dans le référentiel comptable IFRS 17. Ce plan définira les voies et moyens optimaux pour que le groupe Scor conforte sa place dans le groupe de tête des réassureurs mondiaux, en tirant parti de sa plateforme de souscription globale et de son savoir-faire technique de réassureur de tout premier rang. Le conseil d'administration est confiant dans la capacité du Groupe à poursuivre activement son développement sous le double sceau de la solvabilité et de la création de valeur".

Morgan Stanley ('surpondérer') parle d'un ensemble de résultats solides, qui devrait soutenir la poursuite de la reprise du cours de l'action. Le résultat net, à 311 millions d'euros, est nettement supérieur aux estimations du consensus et soutient la rentabilité pour 2023.