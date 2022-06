Scor : place une nouvelle obligation catastrophe

(Boursier.com) — Scor a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe (cat bond), Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC, qui fournit au groupe une couverture pluriannuelle de 240 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes. La période de risque couverte par Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC s'étend du 1er juin 2022 au 31 mai 2025. Cette émission a reçu l'agrément des autorités réglementaires irlandaises. Cette obligation comprend des composantes développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.

Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 23 mai 2022, et son placement clôturé le 27 mai 2022. GC Securities est intervenu en qualité d'agent de structuration et de co-teneur de livre (sole structuring agent and bookrunner). Natixis est intervenu en qualité de conseil en développement durable et co-teneur de livre. Willkie Farr et Walkers ont été conseils juridiques. Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC est une obligation catastrophe fournissant une couverture aggrégate à déclenchement indiciel approuvée en Irlande sous le régime Solvabilité II.