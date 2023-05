Scor place avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital DAC Series 2023-1

(Boursier.com) — SCOR a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe ("cat bond"), Atlas Capital DAC Series 2023-1, qui fournit au Groupe une couverture pluriannuelle de USD 75 millions contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes.

La période de risque couverte par Atlas Capital DAC Series 2023-1 s'étend du 1er juin 2023 au 31 mai 2026. Cette émission a reçu l'agrément des autorités réglementaires irlandaises. Cette obligation comprend des composantes développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.

Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 17 mai 2023, et son placement clôturé le 26 mai 2023. Malgré un net durcissement des conditions de marché depuis fin 2022, Atlas Capital DAC Series 2023-1 a été très bien accueillie par les investisseurs et a bénéficié d'une forte demande. GC Securities1 est intervenu en qualité d'agent de structuration et de teneur de livre (sole structuring agent and sole bookrunner). Willkie Farr et Walkers ont été conseils juridiques.

Atlas Capital DAC Series 2023-1 est une obligation catastrophe fournissant une couverture aggrégate à déclenchement indiciel émise par Atlas Capital DAC, un véhicule de titrisation pluri-émissions (multi-arrangement special purpose vehicle) approuvé en Ireland sous le régime de Solvabilité II. Cette nouvelle entité pourra être utilisée par le Groupe pour placer de futures obligations catastrophes et se couvrir contre des risques provenant aussi bien des branches L&H que P&C de façon plus dynamique et moins coûteuse.

La taille de l'obligation catastrophe a été ajustée en lien avec la réduction significative des expositions CAT de SCOR au cours des 18 derniers mois. SCOR est ainsi en position idéale pour tirer profit des conditions de marché attrayantes en réassurance CAT en 2024 et au-delà. Cela confirme également l'engagement de SCOR de placer régulièrement des obligations catastrophes, en accord avec sa stratégie passée.

Garantir une protection du capital efficace fait partie des piliers stratégiques du groupe SCOR, qui recourt régulièrement à un large éventail d'instruments offerts par les marchés financiers.