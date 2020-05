Scor : pas de dividende au titre des résultats 2019

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Scor SE, réuni le 26 février 2020, avait décidé au vu des performances 2019 de proposer à l'Assemblée Générale qui devait se tenir le 17 avril 2020 la distribution d'un dividende de 1,80 euro brut par action au titre de l'exercice 2019, conformément à sa politique de rémunération. Compte tenu des difficultés de tenue des Assemblées Générales dans le contexte lié à la pandémie du Covid-19, le Conseil d'administration de Scor SE, réuni le 27 mars 2020, a décidé de reporter la tenue de son Assemblée générale annuelle, qui se tiendra finalement le 16 juin 2020.

Depuis le 27 mars, la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ont émis, respectivement le 2 avril 2020 et les 3 et 21 avril 2020, des déclarations concernant le versement de dividendes au titre de l'exercice 2019. Dans son communiqué de presse du 3 avril, l'ACPR indique que "les organismes d'assurance doivent (...) s'abstenir de proposer la distribution de dividendes". Ces déclarations des autorités de supervision, qui ont une portée générale, sont dictées par une logique de prudence renforcée dans cette période de crise sanitaire profonde et inédite. Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'administration de Scor SE, réuni le 25 mai 2020, a pris la décision de proposer à l'Assemblée Générale du 16 juin 2020 de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019 et d'affecter la totalité du résultat de cet exercice en réserves distribuables.

La position de l'ACPR appelant à ne pas distribuer de dividendes concerne la période d'avril jusqu'au 1er octobre 2020. Scor recouvrera sa liberté de gestion du capital à l'issue de cette échéance mentionnée par l'ACPR dans ses deux communiqués de presse. Scor rappelle que son ratio de solvabilité estimé au 31 mars 2020 s'élève à 210%, dans la partie haute de la zone de solvabilité optimale allant de 185% à 220% définie dans le plan stratégique 'Quantum Leap'.

En outre, l'ACPR a appelé les organismes d'assurance à "faire preuve de modération dans les politiques d'attribution de rémunération variable" dans son communiqué de presse du 3 avril dernier. Dans cet esprit, le Président et directeur général a proposé au Comité des Rémunérations et des Nominations de réduire de 30% sa rémunération variable annuelle au titre de l'exercice 2019 par rapport au montant qui figure dans l'URD 2019 publié le 13 mars 2020, ce que le Conseil d'administration a approuvé.

Scor souligne que le groupe n'a pas eu recours au mécanisme de chômage partiel et ne bénéficie d'aucun dispositif d'aide prévu par les pouvoirs publics.

Dans le contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19, le Conseil d'administration a décidé, en application des dispositions de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret 2020-548 du 11 mai 2020, que l'Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2020 se tiendrait à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.