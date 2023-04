Scor : objectifs bien accueillis par le marché

(Boursier.com) — Scor s'adjuge 3,5% à 22,9 euros après l'annonce de ses objectifs financiers et de solvabilité pour cette année... Le réassureur vise en 2023, en normes IFRS 17, un taux de croissance de sa Valeur Économique de 700 points de base au-dessus du taux sans risque à hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes ; et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. En 2023, le ratio de solvabilité devrait se maintenir dans le haut de la plage optimale.

Les grandes lignes du nouveau plan stratégique s'inscrivant dans le nouveau référentiel comptable IFRS 17 seront présentées lors de l'Assemblée Générale du 25 mai. Le plan stratégique lui-même sera présenté lors de la Journée Investisseurs qui se tiendra le 7 septembre.

En tant que société cotée, le groupe a précisé poursuivre une politique de rémunération de ses actionnaires attractive et cohérente, qui privilégie les dividendes en numéraire mais peut également inclure des dividendes spéciaux ou des rachats d'actions. Scor vise à offrir un dividende résilient, prévisible et prédictible.

Parmi les derniers avis de brokers, "les nouveaux objectifs 2023 sont très rassurants, les commentaires sur les dividendes impliquent un dépassement des attentes de 15%", a commenté Citi, tandis que RBC a ajusté son objectif de cours de 32 à 29 euros.