Scor : nouvel avis

(Boursier.com) — Scor reperd 0,7% ce mardi à 22,45 euros, alors que le broker JP Morgan a abaissé sa cible sur le réassureur de 33 à 30 euros tout en restant à 'surpondérer'. HSBC avait déjà ajusté le curseur sur le réassureur de 36 à 33 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier... Le groupe a annoncé que le coût total estimé de la pandémie liée au coronavirus dans ses comptes du deuxième trimestre atteignait 456 millions d'euros. La rentabilité de la division réassurance de dommages et de responsabilités (Global P&C) a souffert, avec un ratio combiné net qui s'élève à 102,3% au premier semestre alors qu'il était de 93,7% un an plus tôt.

Dans la réassurance-vie, les primes brutes ont progressé de 1% à changes constants, à 4,7 milliards d'euros, grâce au dynamisme de l'activité en Asie.

Scor a indiqué par ailleurs avoir comptabilisé un total de sinistres de 194 millions d'euros dans cette division, principalement issus du portefeuille de mortalité aux Etats-Unis...