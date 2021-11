Scor : nominations au sein de Scor Investment Partners

(Boursier.com) — Scor Investment Partners SE, la société de gestion de portefeuille du Groupe Scor, annonce la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, afin de supporter la prochaine étape de son développement et d'accélérer la croissance de son activité de gestion pour compte de tiers.

Fabrice Rossary, précédemment Directeur des Investissements de SCOR IP, est nommé au poste de Président du Directoire de SCOR IP (Chief Executive Officer). Il succède à François de Varenne, qui devient Président du Conseil de Surveillance de SCOR IP, en sa qualité de membre du Comité Exécutif du Groupe SCOR en charge des Investissements, de la Transformation, des Technologies et du Group Corporate Finance.

Les nominations suivantes sont effectuées au sein du Directoire de SCOR IP :

Louis Bourrousse, précédemment Head of Investment Business Performance de SCOR Global Investments, est nommé Head of Business Development. Il aura la responsabilité des activités de vente et marketing ainsi que des partenariats de distribution.

Marie-Suzanne Mazelier, précédemment Responsable de la gestion Aggregate, est nommée Directrice des Investissements (Chief Investment Officer). Elle supervisera l'ensemble des équipes de gestion de SCOR IP, en ce compris les équipes obligataires, prêts aux entreprises, infrastructure, immobilier, insurance linked securities, sélection de fonds ainsi que l'équipe en charge de l'investissement durable.

Les membres suivants du Directoire de SCOR IP conservent leurs fonctions actuelles :

Benjamin Ayache, Directeur des Opérations (Chief Operating Officer).

Eric Talleux, Directeur des Risques (Chief Risk Officer).

Par ailleurs, les nominations suivantes sont effectuées au sein de la société :

Thibaut Lameyse, précédemment Strategic Investments Manager au sein de SCOR Global Investments, est nommé Secrétaire Général de SCOR IP, et rapportera à Fabrice Rossary.

Alexandre Stoessel, précédemment Responsable de la gestion High Yield, est nommé Responsable de la gestion Obligataire (Head of Fixed Income) et rapportera à Marie-Suzanne Mazelier. Il supervisera l'ensemble des classes d'actifs obligataires en ce compris les obligations d'Etat, les covered bonds, les Agency MBS, les obligations d'entreprise investment grade et high yield.

Sophie Duclos-Grenet, précédemment Responsable Juridique, Prêts, est nommée Responsable Sélection de Fonds (Head of Fund Selection) et rapportera à Marie-Suzanne Mazelier.