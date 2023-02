Scor : nomination

(Boursier.com) — Alexandre Garcia, jusqu'alors Directeur des Relations Presse et de la Communication Corporate de Scor, est nommé Directeur de la Communication et des Affaires publiques du Groupe Scor. Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour mission de promouvoir la réflexion sur la place du risque dans la société et de faire rayonner l'expertise de Scor dans ce domaine.

Alexandre Garcia est basé à Paris et reporte à Claire Le Gall-Robinson, Secrétaire Générale et Group Chief Sustainability Officer de Scor.

Nathalie Mikaeloff, qui occupait jusqu'alors le poste de Directrice de la Communication et du Marketing de Scor, quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.