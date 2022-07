Scor : mouvements au conseil d'administration

(Boursier.com) — Scor annonce des évolutions au conseil d'administration. A compter du 28 juillet 2022, Bruno Pfister, administrateur indépendant et actuellement président du comité des risques, prend la présidence du comité des comptes et de l'audit. Il succède à Kory Sorenson, qui, après de nombreuses années passées au sein du conseil d'administration de Scor, a souhaité démissionner pour des raisons personnelles. Bruno Pfister est remplacé à la présidence du comité des risques par Adrien Couret, administrateur indépendant. L'organisation des comités du conseil d'administration de Scor reste par ailleurs inchangée : Fields Wicker-Miurin reste présidente du comité des rémunérations, Fabrice Brégier, président du comité des nominations et Augustin de Romanet, président du comité développement durable. Denis Kessler conserve quant à lui la présidence du comité stratégique ainsi que du comité de gestion de crise. Le conseil d'administration procèdera dans les prochaines semaines à la cooptation d'une nouvelle administratrice.