Scor : Moody's confirme sa notation financière et relève la perspective

(Boursier.com) — Scor a été informé de la décision de l'agence de notation Moody's de confirmer la note de solidité financière du Groupe à 'Aa3' et de relever sa perspective à 'stable'.

Moody's avait abaissé sa perspective sur le secteur de la réassurance de 'stable' à 'négative' en septembre 2020, invoquant les incertitudes entourant les pertes liées au coronavirus, ainsi que la faiblesse des taux d'intérêt.

Selon Moody's, ce relèvement de perspective de la notation de Scor se justifie au motif que les sinistres à venir liés à la Covid-19 ne devraient pas affecter significativement le profil de crédit de Scor en 2021 et au-delà . Il est fondé, en outre, sur la capitalisation élevée (strong) de Scor, qui a démontré sa résilience durant la pandémie et sur les performances techniques du Groupe qui sont conformes aux objectifs de performance actualisés de son plan stratégique .

Moody's souligne que le niveau de solvabilité de Scor a jusqu'à présent bien résisté à la crise de la Covid-19, même en comparaison avec ses pairs, reflétant une génération de capital opérationnelle élevée (strong), une faible sensibilité aux évolutions défavorables des marchés financiers et l'impact de l'annulation du dividende au titre de l'exercice 2019 .

L'agence de notation table sur une amélioration globale de la rentabilité sur le reste de l'année 2021 ainsi qu'en 2022, résultant en premier lieu d'une dynamique tarifaire favorable. Nous escomptons une poursuite de la dynamique tarifaire positive à l'occasion des renouvellements à venir des traités ainsi que la confirmation de l'évolution favorable du ratio combiné normalisé de Scor observée au 1er trimestre 2021 , indique l'agence de notation. En matière de réassurance vie, Moody's s'attend à ce que les marges techniques reviennent vers les niveaux du plan stratégique de Scor .

Moody's explique pour conclure que la confirmation des notations de SCOR reflète la profondeur de son fonds de commerce et son excellent positionnement commercial aussi bien en réassurance vie qu'en réassurance de dommages, la diversification élevée de son portefeuille de risques et une appétence au risque modérée tant au niveau des souscriptions que des placements, se traduisant par une moindre volatilité de la rentabilité et une capitalisation plus stable que bon nombre de ses pairs .

Scor rappelle les notations financières actuelles du Groupe :

- Standard & Poor's : 'AA-' Financial Strength Rating, perspective 'stable'

- Fitch : 'AA-' Insurer Financial Strength Rating, perspective stable

-AM Best : 'A+' Financial Strength Rating et 'aa-' Issuer Credit Rating, perspective 'stable''.

- Mooddy's : 'Aa3' Insurance Financial Strength Rating, perspective 'stable.