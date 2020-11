Scor : marque une pause

Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Scor redonne 0,6% à 27,25 euros ce vendredi, après une nette progression dans la foulée de la publication de solides comptes trimestriels. La société a vu ses primes brutes émises grimper de 1,9% à 12,28 milliards d'euros sur neuf mois et le résultat net est ressorti à 135 millions d'euros sur la période, en repli de 66,3%. Sur le seul troisième trimestre, le bénéfice net a atteint 109 ME contre 28,9 ME de consensus et les primes brutes émises 4,09 MdsE (4,06 MdsE estimés).

Le groupe, qui avait précédemment estimé le coût total de la pandémie de Covid-19 à 456 millions d'euros, estime désormais cet impact sur ses comptes à 507 ME à fin septembre. Au cours des neuf premiers mois, la pandémie a pesé à hauteur de 256 ME en matière de réassurance dommages et responsabilité et à hauteur de 251 ME en matière de réassurance vie.

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 30 à 33 euros ('pondération en ligne'). Le titre s'inscrit en hausse de 13% sur la semaine écoulée...