Scor : lourde chute, la guerre en Ukraine pèse sur les résultats

(Boursier.com) — Scor trébuche de 7,2% à 25,9 euros sur la place parisienne, victime de la guerre en Ukraine. Le réassureur a indiqué qu'il prévoit d'enregistrer au premier trimestre 2022 une charge à deux chiffres en millions d'euros pour les sinistres potentiels liés au conflit pour les traités de réassurance et pour l'assurance de spécialités. De plus, ce coût estimé du conflit s'est ajouté en début d'année à une série de catastrophes naturelles (notamment des inondations en Australie, des tempêtes en Europe et une sécheresse au Brésil) ainsi qu'à la poursuite de la pandémie aux États-Unis. Ces développements auront un impact défavorable sur le ratio combiné de SCOR P&C ainsi que sur la marge technique de SCOR L&H, et devraient se traduire par une perte trimestrielle.

La société a néanmoins rappelé qu'elle reste très bien capitalisée, avec un ratio de solvabilité qui se situerait au 31 mars 2022 à un niveau significativement supérieur au ratio de 226% publié à la fin du quatrième trimestre 2021.

Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre avec un objectif ajusté de 39 à 38 euros. La perte au T1 est décevante mais, comme indiqué, elle résulte d'éléments non récurrents. L'analyse estime toujours que les perspectives de résultat demeurent favorables, compte tenu notamment de la forte croissance des primes en dommages dans un contexte de hausse des prix, et avec un impact graduel positif résultant de la hausse des taux d'intérêt. Le groupe conserve, par ailleurs, un bilan très solide (marge de solvabilité de 238% estimée à fin mars dernier).