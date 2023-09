Scor : le marché salue le nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — Scor bondit de 4% à 29,4 euros, au plus haut depuis avril 2022. Les investisseurs saluent le nouveau plan stratégique du réassureur pour la période 2024-2026. Dans le cadre de 'Forward 2026', le management vise un taux de croissance de la Valeur Économique du Groupe de 9% par an (à taux d'intérêt et de change constants) et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. Au niveau du retour aux actionnaires, la firme compte fixer le dividende de base pour l'exercice en cours à un niveau au moins égal au niveau du dividende de base de l'exercice précédent, et le compléter, à titre optionnel, par des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux.

" Avec cette politique de gestion du capital, SCOR entend distribuer à ses actionnaires une part importante de la croissance de la Valeur Economique et offrir un dividende stable et prévisible ".

Les analystes de RBC affirment qu'à première vue, la plupart des objectifs du nouveau plan correspondent déjà aux attentes du consensus actuel. La nouvelle mesure de génération de flux de trésorerie devrait néanmoins permettre de mieux orienter sa capacité de retour du capital dans les années à venir.