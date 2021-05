Scor : Laurent Rousseau succède à Denis Kessler au poste de directeur général

Scor : Laurent Rousseau succède à Denis Kessler au poste de directeur général









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de la Scor, réuni ce jour, a pris acte avec regret de la décision de Denis Kessler d'être déchargé, pour des raisons personnelles, de ses fonctions de directeur général au terme de son mandat actuel, qui arrivera à échéance à l'assemblée générale du 30 juin 2021.

Dans ces conditions, le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général dès l'issue de cette assemblée générale, soit avec un an d'avance sur le calendrier initialement fixé. Le conseil a souhaité à l'unanimité que Denis Kessler accepte de demeurer président du conseil d'administration.

Benoît Ribadeau-Dumas avait été nommé directeur général adjoint à compter du 1er janvier 2021, en vue de sa nomination en tant que directeur général à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2022. Reconnaissant et saluant la qualité de l'engagement de Benoît Ribadeau-Dumas et son intégration réussie pendant ses premiers mois au sein de SCOR, le conseil d'administration a cependant constaté que les conditions n'étaient pas réunies pour que Benoît Ribadeau-Dumas, qui n'avait pas exercé préalablement de responsabilités dans le secteur de l'assurance ou de la réassurance avant de rejoindre le Groupe, prenne les fonctions de directeur général de SCOR dès juin 2021.

Dès lors, le conseil d'administration, suivant la recommandation du comité des rémunérations et des nominations, a choisi à l'unanimité Laurent Rousseau, directeur général adjoint de SCOR Global P&C, président de SCOR Europe et membre du comité exécutif du Groupe, pour être nommé directeur général de SCOR à l'issue de l'assemblée générale du 30 juin 2021. Le conseil d'administration considère que Laurent Rousseau, qui occupe des responsabilités de premier plan au sein du Groupe depuis onze ans et qui bénéficie de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de la réassurance à Londres et à Paris, dispose de toutes les compétences et qualités requises pour devenir directeur général de SCOR. Laurent Rousseau était l'un des trois candidats sélectionnés par le comité des rémunérations et des nominations en vue de la préparation de la succession du président directeur général, dans le cadre des travaux menés en 2019 et 2020. En complément de cette nomination, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle de 2021 de nommer Laurent Rousseau administrateur du Groupe.

La nomination par le conseil d'administration de Denis Kessler comme président non exécutif à l'issue de l'assemblée générale du 30 juin 2021 contribuera à assurer la continuité de la stratégie du Groupe et à perpétuer ses valeurs.

Denis Kessler, président directeur général de SCOR, a déclaré : "Depuis dix-neuf ans, je consacre ma vie à la réassurance en général et à SCOR en particulier. C'est un secteur à la fois fascinant et exigeant, extrêmement sophistiqué, au fondement scientifique. SCOR est devenu une entreprise globale de premier rang, rentable, affichant un niveau élevé de solvabilité, en croissance continue. Je tiens à remercier vivement les clients, les actionnaires et l'ensemble des collaborateurs du Groupe pour leur soutien et leur confiance durant toutes ces années. La succession annoncée en décembre 2020 par le Conseil sur recommandation du Comité des nominations ne peut pas se faire telle que prévue. Je remercie Benoit Ribadeau Dumas pour les efforts qu'il a manifestés pour s'intégrer dans l'entreprise et dans le secteur. J'ai toute confiance en Laurent Rousseau, un professionnel chevronné et reconnu de l'assurance et de la réassurance avec lequel je travaille depuis plus de onze ans, pour assurer le succès de SCOR et garantir durablement son développement placé sous le double sceau de la rentabilité et de la solvabilité. Laurent saura à la fois respecter les principes et les valeurs qui font l'ADN de l'entreprise et lui impulser une nouvelle dynamique dans l'environnement issu de la crise sanitaire et économique que nous traversons. Tous les membres du comité exécutif, de très grands professionnels de la réassurance, très expérimentés, ainsi que les 3000 collaborateurs du Groupe de par le monde sont unis pour l'aider à porter SCOR encore plus haut. Laurent pourra compter sur mon plein soutien en tant que président du conseil d'administration."

Augustin de Romanet, administrateur référent de SCOR, commente : "Au nom du comité des rémunérations et des nominations, je tiens à remercier très chaleureusement Denis Kessler pour avoir mené avec succès le développement de SCOR depuis 2002. Durant les dix-neuf dernières années, Denis a marqué le Groupe de son empreinte, en le redressant de manière exceptionnelle puis en le hissant au rang de 4ème réassureur mondial bénéficiant d'une notation AA-. Il y a façonné une culture conjuguant expertise et intégrité que les équipes qu'il a constituées perpétueront. Je salue par ailleurs l'intégration remarquable de Benoit Ribadeau-Dumas au sein de SCOR, regrettant que les conditions ne soient pas réunies pour sa nomination comme directeur général au 1er juillet 2021. Je suis enfin convaincu que Laurent Rousseau dispose de toutes les qualités pour succéder à Denis au poste de directeur général de SCOR."

Laurent Rousseau, directeur général adjoint de SCOR Global P&C, président de SCOR Europe et membre du comité exécutif du Groupe, déclare : "Je suis honoré de la confiance que le conseil d'administration de SCOR me témoigne en me choisissant comme prochain directeur général du Groupe. Avec l'ensemble du comité exécutif, nous sommes déterminés à poursuivre activement le développement de l'entreprise dont nous aurons désormais la responsabilité opérationnelle. J'ai la conviction que SCOR dispose de tous les atouts pour répondre aux demandes de nos clients et satisfaire nos actionnaires dans un monde de plus en plus risqué : un réservoir de talents extrêmement profond, une maîtrise des technologies les plus en pointe, une agilité prouvée pour s'adapter sans cesse, un risk management sophistiqué, une exemplarité en matière d'ESG. Depuis 2002, le Groupe est porté par une ambition : figurer au tout premier rang des réassureurs mondiaux. Elle est intacte. Nous relèverons ces défis avec dynamisme et enthousiasme, rassemblant les équipes au service de toutes les parties prenantes."