Scor lance son nouveau plan stratégique "Forward 2026"

(Boursier.com) — Lors de sa journée investisseurs 2023 à Paris, SCOR présente son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2026, Forward 2026. "SCOR va de l'avant pour tirer pleinement parti des conditions de marché les plus favorables de ces deux dernières décennies" commente la direction : Alors que le monde est en proie à des changements fondamentaux, les risques se multiplient et s'intensifient, engendrant des défis sans précédent pour les sociétés. L'évolution rapide de l'univers de risques conduit à une demande de couverture croissante, et à des conditions de marché favorables pour les réassureurs. En parallèle, l'augmentation des tarifs en réassurance de dommages et de responsabilité ("P&C") et la hausse des taux d'intérêt devraient soutenir la rentabilité des réassureurs.

Dans cet environnement, SCOR est bien placé pour saisir les opportunités de marché grâce à son fonds de commerce global de premier rang, son bilan solide et son expertise interne ("in-house") différenciante. Forward 2026 conjuguera l'art et la science du risque pour protéger les sociétés tout en ancrant solidement le développement durable au coeur de la raison d'être du Groupe.

SCOR est prêt à accélérer la création de valeur au cours des trois prochaines années

Forward 2026 fixe deux objectifs ambitieux d'égale importance pour la durée du plan :

Un objectif financier : un taux de croissance de la Valeur Économique du Groupe de 9% par an, à taux d'intérêt et de change constants;

Un objectif de solvabilité : un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. Le Groupe vise à maintenir un niveau de sécurité AA pour ses clients.

Avec Forward 2026, SCOR créera de la valeur pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et pour la société dans son ensemble. Le Groupe maintient un appétit au risque contrôlé et une politique de souscription disciplinée pour saisir les opportunités commerciales offertes par l'environnement porteur actuel et alimenter la croissance de ses portefeuilles P&C ainsi que vie et santé ("L&H"), qui sont diversifiés et d'égale importance.

Les trois activités vont contribuer à la croissance et à la création de valeur :

En réassurance L&H, SCOR exploite tout le potentiel de sa plateforme de premier rang afin d'accroître sa marge sur services contractuels ("Contractual Service Margin" ou CSM) grâce à (i) la poursuite de la croissance du portefeuille de Prévoyance dans toutes les zones géographiques, (ii) la diversification de son portefeuille de risque Longévité au niveau global, (iii) la croissance des revenus tirés des solutions financières et, (iv) la poursuite du déploiement des services digitaux pour différencier son offre de produits. L&H gère activement son portefeuille de manière à convertir ses profits en cash-flows opérationnels.

SCOR vise un résultat des activités d'assurance L&H compris entre EUR 500 millions et EUR 600 millions par an au cours de la période 2024-2026. Les cash-flows opérationnels devraient s'améliorer et atteindre entre EUR 0,2 milliard et EUR 0,4 milliard en 2026.

En (ré)assurance P&C, SCOR s'attend à ce que les conditions de marché restent favorables, ce qui devrait permettre au Groupe de croître dans certaines lignes de métier tout en développant un portefeuille de risques équilibré et résilient. En réassurance, SCOR améliore la diversification de son portefeuille, maintient une approche prudente sur les activités exposées au changement climatique et accélère le développement de solutions alternatives. En assurance de spécialités, SCOR développe des lignes diversifiantes en tenant compte de leurs cycles respectifs, tire parti de sa position de premier plan en énergie et en construction pour répondre aux besoins en matière d'infrastructures et de transition partout dans le monde, et gère activement la volatilité. SCOR prévoit de dégager un taux de croissance annuel moyen (TCAM - "CAGR") des revenus d'assurance P&C de 4% à 6% entre 2023 et 2026. Le Groupe anticipe un ratio combiné P&C inférieur à 87% sur la période 2024-2026. Le ratio de charge liée aux catastrophes naturelles est maintenu à 10% des revenus nets d'assurance.

En Investissements, SCOR maintient sa stratégie d'investissement prudente et durable, tire parti de la duration relativement courte de son portefeuille de placements et bénéficie d'un environnement de taux de réinvestissement élevés afin d'augmenter le taux de rendement courant à un niveau situé entre 3,4% et 3,8% en 2026. SCOR continue de développer la gestion d'actifs pour compte de tiers au sein de SCOR Investment Partners, avec une offre différenciée en s'appuyant sur des stratégies axées sur des rendements récurrents avec un risque de baisse limité et une offre de produits durables.

Sur la base des hypothèses ci-dessus, le rendement des capitaux propres (Return on Equity - RoE) devrait être supérieur à 12% par an sur la période 2024-2026.

SCOR façonne le réassureur de demain

Le Groupe améliore sa plateforme afin d'être prêt pour l'avenir, grâce à quatre leviers de création de valeur :

L'allocation du capital et la performance, en pilotant l'allocation du capital à un niveau plus granulaire afin de gérer le cycle de manière plus fine et plus dynamique, et d'assurer une croissance progressive d'un portefeuille de risques équilibré et diversifié, caractérisé par un niveau d'intensité du capital plus faible pour maximiser la création de valeur ;

Les "Risk Partnerships" avec des partenaires existants et nouveaux, permettant de monétiser le fonds de commerce et l'expertise du Groupe afin de doubler les revenus issus des commissions fixes sur les services et produits ("Fee income") ;

La gestion actif-passif ("Asset Liability management" ou ALM), en adoptant un cadre plus précis et une vision plus affinée de la duration des passifs et des projections de flux de trésorerie dans le but d'améliorer la stabilité de ces derniers et de protéger le bilan de la volatilité du marché ;

La technologie et les données, en améliorant l'utilisation de la donnée grâce à une plateforme dédiée et une gouvernance holistique, comme source unique de vérité, pour améliorer l'allocation du capital et la performance et favoriser le développement de nouveaux modèles, produits et services.

SCOR poursuit sa transformation et sa simplification, ce qui lui permettra de maintenir ses dépenses de gestion à un niveau stable entre 2023 et 2026, grâce à EUR 150 millions de réduction de coûts d'ici à la fin de l'année 2026.

Maintenant le développement durable au coeur de sa raison d'être, SCOR annonce aujourd'hui des objectifs supplémentaires en matière de développement durable, en plus de ceux annoncés lors de l'Assemblée générale de 2023.

Ceux-ci incluent :

Multiplier la couverture d'assurance et de réassurance facultative pour des projets à faible émission carbone par 3,5 d'ici 20306. Cette mesure vient en complément de l'ambition annoncée lors de l'Assemblée Générale de 2022 de doubler cette couverture d'ici 2025 ;

Accompagner des clients représentant au moins 30% des primes "Single Risk" de SCOR en assurance de spécialités dans leurs objectifs environnementaux et leur stratégie de transition énergétique, au cours de ce nouveau plan stratégique ;

Atteindre zéro émission nette pour les opérations de SCOR d'ici 2030.

Au cours de ce plan stratégique, SCOR va renforcer son leadership global et devenir un gestionnaire de risques, de capital et de ressources dynamique et centré sur les données.

SCOR introduit une nouvelle politique de gestion du capital attractive

SCOR introduit une politique de gestion du capital attractive pour ses actionnaires, qui privilégie les dividendes en numéraire mais peut également inclure des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux. La nouvelle politique de gestion du capital suit un processus en quatre étapes :

S'assurer que le ratio de solvabilité du Groupe, en tenant compte de la croissance future attendue ou d'éventuelles mesures de gestion ("management actions"), se situe dans la plage optimale (185%-220%),

Considérer la croissance de la Valeur Économique et analyser ses composantes,

Fixer le dividende de base pour l'exercice en cours à un niveau au moins égal au niveau du dividende de base de l'exercice précédent,

Compléter, à titre optionnel, le dividende par des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux.

Avec cette politique de gestion du capital, SCOR entend distribuer à ses actionnaires une part importante de la croissance de la Valeur Economique et offrir un dividende stable et prévisible.

Le calibrage du dividende de base au titre de l'exercice 2023 et le montant d'un éventuel rachat d'actions ou d'un dividende spécial au titre de cet exercice seront annoncés en mars 2024 avec les résultats annuels de l'exercice 2023.

Le plan stratégique Forward 2026 a été approuvé par le conseil d'administration du Groupe le 6 septembre 2023.

Fabrice Brégier, président de SCOR, a commenté : "Thierry Léger et son équipe ont élaboré un plan stratégique ambitieux pour SCOR pour les trois prochaines années. Ce plan définit les voies et moyens optimaux pour que le groupe SCOR conforte sa place de réassureur global, en tirant parti de sa plateforme de souscription globale et de son savoir-faire technique. Le conseil d'administration est confiant dans la capacité du Groupe à poursuivre activement son développement sous le double sceau de la solvabilité et de la création de valeur. La nouvelle politique attractive de gestion du capital que nous avons adoptée en témoigne."

Thierry Léger, directeur général de SCOR, a déclaré : "Je suis très heureux de partager aujourd'hui le nouveau plan stratégique triennal de SCOR. Nous bénéficions des meilleures conditions de marché des deux dernières décennies et disposons d'un fonds de commerce très solide : Je suis convaincu que SCOR va prospérer dans cet environnement porteur, en se développant sur des lignes de métier profitables, en atteignant ses objectifs financier et de solvabilité, et en créant une valeur significative pour ses actionnaires. Au cours des trois prochaines années, nous allons également construire la société SCOR de demain : un réassureur dynamique, adaptable et fiable, engagé dans la protection des sociétés et le soutien à la transition énergétique. Je me réjouis vivement de commencer ce nouveau chapitre passionnant avec tous nos actionnaires, clients, partenaires et collaborateurs."