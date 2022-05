Scor : La perte nette du groupe est de 80 millions au premier trimestre

(Boursier.com) — Le réassureur SCOR dit absorber les chocs liés aux sinistres potentiels résultant du conflit en Ukraine, d'une série de catastrophes naturelles et de la poursuite de la pandémie aux Etats-Unis. Les Primes brutes émises sont ressorties à 4.715 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 9,7% par rapport au premier trimestre 2021.

La perte nette du groupe est de 80 millions au premier trimestre, à comparer à un résultat net de 45 millions au premier trimestre 2021. Les capitaux propres sont de 6.064 millions à fin mars, correspondant à un actif net comptable par action 33,89 euros, en baisse de 3,9% par rapport au 31 décembre 2021.

Le ratio de solvabilité estimé du groupe est de 240% à fin mars 2022 (supérieur au ratio de 226% publié au 31 décembre 2021).

Le programme de rachat d'actions de 200 millions est achevé.

Conformément à ce qui a été annoncé le 24 février 2022, SCOR propose un dividende de 1,80 euro par action au titre de l'exercice 2021. Ce dividende sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale 2022, qui se tiendra le 18 mai 2022.

Le groupe se prépare activement pour IFRS 17 et est en bonne voie pour communiquer des états financiers sous IFRS 17 en 2023. Cette norme comptable représente de manière plus appropriée la valeur économique du Groupe et en particulier celle du portefeuille de réassurance vie du Groupe. Sur la base de notre estimation actuelle, la valeur économique du Groupe, définie comme la somme des fonds propres et de la Marge de Service Contractuelle (Contractual Service Margin ou CSM) après impôt dépasserait 9 milliards d'euros au 1er janvier 2022.

SCOR fera un point sur son environnement et ses ambitions stratégiques à l'occasion des résultats du deuxième trimestre publiés le 28 juillet 2022, et présentera son nouveau plan stratégique dans son ensemble, y compris dans le cadre d'IFRS 17, le 9 novembre, avec ses résultats du 3ème trimestre (Journée Investisseurs).

Denis Kessler, Président de SCOR, a déclaré : "Incertitudes et instabilités se multiplient : la pandémie se poursuit, la 'refragmentation' du monde accélère, l'inflation resurgit, l'économie ralentit, les catastrophes naturelles frappent... Notre environnement semble être de plus en plus 'stochastique', aléatoire. La prévisibilité du monde semble se réduire. De fait, l'industrie de la (ré)assurance semble faire face à des chocs de plus en plus fréquents et à des menaces de plus en plus diffuses et protéiformes. Nous vivons à cet égard une période de 'grand changement'. Dans cet environnement en mutation profonde, où les risques se multiplient, la réassurance est de plus en plus nécessaire pour apporter de la sécurité à tous les agents économiques. Pour parvenir à assurer leurs missions fondamentales, les réassureurs sont appelés à se transformer et à adapter leur gestion des risques dans toutes les dimensions. En tant que porteurs ultimes des risques, leur solvabilité revêt une importance cruciale. SCOR est prêt à relever tous ces défis, grâce à la profondeur de son fonds de commerce, à son expertise technique, aux talents de ses collaborateurs et à sa maîtrise des nouvelles technologies. J'ai la conviction que SCOR, fort d'une gouvernance prouvée et d'un management actif, suivra résolument les voies et moyens permettant de poursuivre son développement créateur de valeur."

Laurent Rousseau, Directeur général de SCOR, a déclaré : "Le premier trimestre 2022 a été marqué par une série d'événements exceptionnels, tant en réassurance de dommage et de responsabilité qu'en réassurance vie, qui ont eu un impact négatif sur notre performance financière. Parmi ces événements, nous nous sommes particulièrement concentrés sur la gestion de l'impact du conflit en Ukraine tant d'un point de vue financier, opérationnel et humain.

Nous restons également concentrés sur nos principaux objectifs : réduire la volatilité de nos résultats, accroître la rentabilité, développer le fonds de commerce, allouer le capital de manière efficiente et amorcer la transformation du Groupe. Les renouvellements de traités de réassurance P&C au 1er janvier et au 1er avril ont été prometteurs et nous avons dans tout le Groupe un plan d'action clair pour améliorer la performance financière du groupe en 2022. Alors que le Groupe enregistre sur ce premier trimestre une perte comptable, sa solvabilité reste solide, avec un ratio de solvabilité de 240%."