Scor : la belle série se poursuit avant les résultats

(Boursier.com) — Et de huit ! En hausse de plus de 5% à 16 euros, Scor aligne une huitième séance consécutive de progression. Le flux acheteur sur le réassureur est alimenté par une note de MedioBanca qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en ajustant son objectif de 18 à 20 euros. Oddo BHF a lui réitéré son conseil 'surperformer' avec un objectif de 26 euros. Le niveau de résultat du second semestre 2022 reste encore très incertain et Scor devra rassurer sur son bilan et en particulier sur l'impact de la hausse de l'inflation sur ses provisions, explique l'analyste. Toutefois, au-delà de ces incertitudes à court terme, le titre se traite sur des multiples de valorisation extrêmement faibles, alors qu'il devrait bénéficier d'un net rebond de sa rentabilité à partir de l'année prochaine, dans un contexte d'augmentation des prix en dommages et de hausse des taux d'intérêt.

La Scor publiera ses résultats trimestriels le 9 novembre prochain, jour où le groupe devrait également présenter son nouveau plan stratégique à 3 ans.