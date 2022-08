Scor : L'agence S&P réaffirme la note de solidité financière

(Boursier.com) — L 'agence S&P a confirmé la note de solidité financière et de crédit émetteur à long terme "AA-" de SCOR SE et de ses filiales et a maintenu sa perspective "négative" le vendredi 29 juillet.

Ceci reflète le niveau élevé de solvabilité du Groupe, estimé à 240% au 30 juin 2022.

SCOR met en oeuvre les actions nécessaires au redressement de sa rentabilité technique, à la réduction de la volatilité de ses résultats, tout en développant son fonds de commerce.