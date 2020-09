Scor : Journée Investisseurs 2020

(Boursier.com) — A l'occasion de sa Journée Investisseurs annuelle, le comité exécutif de SCOR, dirigé par Denis Kessler, fait le bilan de la première année du plan stratégique "Quantum Leap". Trois messages importants ressortent de cet événement.

Tout d'abord, SCOR absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles, les déclarations de sinistres en réassurance vie apparaissent plus favorables qu'attendu et que celles enregistrées dans les comptes du premier semestre 2020. Les déclarations de sinistres en réassurance de dommages et de responsabilités se développent comme prévu.

Ensuite, même si la faiblesse des taux d'intérêt crée un certain nombre de défis pour le secteur, SCOR poursuit une stratégie de gestion d'actifs prudente qui a protégé la valeur de ses investissements depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19. SCOR réinvestit sur les marchés du crédit et dans des actifs créateurs de valeur. SCOR rappelle que sa création de valeur repose avant toute chose sur ses activités de souscription.

Enfin, SCOR a la conviction que le marché de la réassurance de dommages et de responsabilités devrait connaître une croissance soutenue assortie d'une amélioration des termes et conditions tarifaires. SCOR est bien placé pour bénéficier de l'amélioration du marché grâce à son niveau optimal de solvabilité et à la profondeur de son fonds de commerce dans le monde entier.

SCOR absorbe le choc de la pandémie de Covid-19 et confirme l'estimation de son exposition à la pandémie communiquée le 23 juillet 2020 lors de la présentation des résultats du Groupe du premier semestre 2020 :

En matière de réassurance vie, les déclarations de sinistres liés à la pandémie de Covid-19 encourus sur son portefeuille de réassurance aux Etats-Unis ressortent à un montant inférieur à celui attendu, avec EUR 85 millions payés au 31 août 2020, ce qui correspond à un ratio de sinistres comparé aux prévisions de 62% ;

En matière de réassurance de dommages et de responsabilités, les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 se développent comme attendu. L'estimation du coût de la pandémie est inchangée par rapport à celle présentée le 23 juillet 2020. EUR 3 millions de sinistres ont été effectivement payés au 28 août 2020.

La pandémie de Covid-19 contribue à créer les conditions d'une croissance de la réassurance plus forte assortie d'une dynamique tarifaire positive. La pandémie exacerbe la croissance de l'aversion aux risques lato sensu, ce qui entraînera une demande plus importante de protection partout dans le monde et soutiendra une croissance plus soutenue de l'industrie de la réassurance, tant en réassurance de dommages et de responsabilités qu'en réassurance vie. En outre, la pandémie de Covid-19 et la faiblesse des taux d'intérêt devraient agir comme des catalyseurs additionnels pour le redressement des tarifs sur le marché de la réassurance de dommages et de responsabilités, qui était déjà amorcé.

SCOR est bien positionné dans cet environnement de marché porteur :

SCOR absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19, tant au plan opérationnel qu'au plan financier ;

SCOR dispose d'opportunités de croissance rentable ;

SCOR bénéficie d'une structure financière solide, avec des notations financières de tout premier rang et un niveau de solvabilité optimal, qui tient compte du coût actuel et à venir de la pandémie de Covid-19 ; et

SCOR dispose d'une plateforme globale et modulable, lui permettant de bénéficier d'un levier opérationnel pour saisir les opportunités de marché.

SCOR réaffirme son plan stratégique "Quantum Leap", placé sous le double sceau de la rentabilité et de la solvabilité, et s'appuyant sur des investissements technologiques en croissance pour transformer son activité. La création de valeur du Groupe bénéficiera de l'accélération de sa croissance dans ce nouvel environnement de marché porteur en réassurance de dommages et de responsabilités.

Sur les 250 millions d'euros d'investissement dans les technologies prévus pour la mise en oeuvre de "Quantum Leap", EUR 113 millions ont déjà été déployés depuis le début du plan stratégique.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : "Avec la pandémie de Covid-19, SCOR a démontré une nouvelle fois sa capacité à absorber des chocs majeurs et la résilience de son modèle économique. S'agissant de l'estimation de notre exposition à la pandémie de Covid-19 communiquée à la fin du mois de juillet 2020, les sinistres évoluent comme prévu en réassurance de dommages et de responsabilités. En réassurance vie, les sinistres se développent à un niveau inférieur à celui prévu. La pandémie a également exacerbé l'aversion croissante de la société aux risques, créant les conditions d'une croissance plus soutenue du secteur de la réassurance. SCOR bénéficie d'un positionnement unique pour tirer parti de l'amélioration des termes et conditions tarifaires sur le marché. La poursuite du plan stratégique "Quantum Leap" est en bonne voie, avec une croissance rentable plus forte qu'attendu pour la réassurance de dommages et de responsabilités. SCOR réaffirme sa stratégie basée sur la cohérence et la transformation pour renforcer sa création de valeur."