Scor IM améliore son processus d'investissement durable pour les corporate loans

(Boursier.com) — Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du Groupe Scor, annonce que son principal fonds de 'corporate loans', Scor Euro Loans, devient Scor Sustainable Euro Loans.

Scor Sustainable Euro Loans est classé Article 8 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure et bénéficie d'une stratégie d'investissement durable innovante. Scor Investment Partners s'appuie sur ses partenariats avec le Sustainability Accounting Standard Board et Finance for Tomorrow pour déployer une méthodologie permettant d'atteindre un taux de couverture ESG sur 100% des actifs du fonds.

Fondée sur une approche ESG propriétaire et totalement intégrée dans le processus d'investissement des corporate loans, la stratégie d'investissement durable renforce l'analyse crédit fondamentale ; le portefeuille vise un à atteindre un objectif extrafinancier significativement supérieur à celui de l'univers d'investissement du fonds. Combinée à la politique d'exclusion de SCOR Investment Partners, la notation ESG permet de réaliser un processus de sélection best-in-class.

Cette approche vise à aider les aider les émetteurs à atteindre les meilleurs standards en matière de durabilité, autant par des échanges directs avec les sociétés que par une analyse en interne des controverses.

Ceci constitue la 2e étape du déploiement de processus d'investissement durables renforcés au sein des principales stratégies de crédit de Scor Investment Partners, et fait suite au fonds Scor Sustainable Euro High Yield en février 2021.