Scor : Ian Kelly est nommé Directeur Financier

(Boursier.com) — Scor a nommé Ian Kelly, actuellement Responsable des Relations Investisseurs, au poste de Chief Financial Officer (Directeur Financier), à compter du 2 octobre.

Ian Kelly rejoindra, à compter de cette date, le Comité exécutif du Groupe. En effet, Mark Kociancic a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière, après avoir mené avec succès sa mission de Directeur Financier du Groupe depuis 2013, et assumé plusieurs responsabilités dans la fonction Finance depuis qu'il a rejoint SCOR en 2006.