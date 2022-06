Scor : HSBC dégrade

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Scor abandonne 1,4% à 22,6 euros. L'actualité autour du réassureur est marquée par une note de HSBC qui a dégradé la valeur à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 38 à 27 euros. L'analyste affirme que le secteur de la réassurance a connu quelques années difficiles et que, bien que la capacité bénéficiaire de l'industrie soit sous-évaluée, les investisseurs devront voir une 'preuve de livraison' avant de devenir plus positifs. Le broker privilégie désormais Hanover Re et Munich Re dans l'industrie.