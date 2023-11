Scor : gros décrochage après des résultats décevants

(Boursier.com) — Scor décroche de 7,8% à 25,8 euros sur le marché parisien, sanctionné après des résultats jugés décevants au troisième trimestre. Le réassureur n'avait plus connu une telle chute depuis juillet 2022. Le groupe a dévoilé un résultat net de 147 ME sur la période, représentant un taux de rendement annualisé des capitaux propres de 13,7%, contre un déficit de 752 ME un an plus tôt. Le marché tablait néanmoins sur un niveau plus élevé à 180 ME. Les primes brutes émises ont atteint 4,87 milliards d'euros, en baisse de 5,3%, alors que le ratio de solvabilité estimé du groupe est de 206% à fin septembre.

"Nous nous attendons à ce que le consensus soit revu à la baisse en raison du recul des résultats du troisième trimestre, en particulier dans le secteur de l'assurance dommage", indiquent les analystes de JP Morgan. Jefferies se dit "déçu" des résultats en raison d'un bénéfice net du groupe inférieur de 19,7% aux attentes, ainsi que d'un manque à gagner de 11 points de pourcentage au niveau du ratio Solvabilité II. Le broker attribue ce 'raté' à la division non-vie.