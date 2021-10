Scor : grimpe encore !

(Boursier.com) — Scor progresse encore de 3% à 29 euros ce vendredi, alors que la Société Générale est repassée à l'achat sur le réassureur en ciblant un cours de 32,50 euros. Oddo BHF avait déjà revalorisé le titre de 35 à 39 euros avec un avis à 'surperformer' et Jefferies ('conserver') a estimé pour sa part que les résultats trimestriels publiés cette semaine "se lisent positivement" avec des pertes liées aux catastrophes moins importantes que prévu... L'analyste notait également que la croissance a été supérieure aux attentes, car la société a profité de hausses de prix, tout en soulignant le rachat d'actions "inattendu".

Les analystes ont donc globalement salué les résultats meilleurs qu'attendu au troisième trimestre de Scor, ainsi que l'annonce d'un programme de rachat d'actions à hauteur de 200 millions d'euros. Le groupe a publié une perte nette de 41 millions d'euros sur les trois mois clos fin septembre, contre un bénéfice net de 109 ME un an plus tôt, pour des primes brutes émises, de 4,61 milliards d'euros, en progression de 12,7%. Le ratio de solvabilité estimé est de 225% à fin septembre, dépassant la plage de solvabilité optimale de 185%-220% définie dans le plan stratégique "Quantum Leap".