Scor : Fitch confirme la note de solidité financière à 'AA-'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'agence de notation Fitch a décidé de confirmer la note de solidité financière de Scor à 'AA-' (très forte), ainsi que sa note de crédit émetteur à 'A+'. Fitch a également confirmé les notes des filiales opérationnelles de Scor. Ces notations ont une perspective 'stable'.

Selon Fitch, cette décision reflète le profil commercial 'favorable' de Scor au sein du secteur mondial de la réassurance, sa capitalisation ajustée aux risques 'très robuste' et sa performance financière 'robuste' . Fitch juge le profil commercial de Scor 'favorable' par rapport à celui des autres réassureurs, car Scor appartient au petit cercle des réassureurs mondiaux qui disposent de la taille et de la solidité financière pour accéder aux programmes de réassurance de la plus haute qualité.