Scor : fait des bonds

Scor : fait des bonds









Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — En forte hausse, le titre Scor grimpe de 4% à 25,30 euros sur la place parisienne ce jeudi, aidé par Exane BNP Paribas qui a rehaussé son avis à 'surperformer' sur le réassureur avec un cours de 29 euros dans le viseur. Les investisseurs ont salué dernièrement le point sur l'activité du groupe et le relèvement de certaines prévisions pour 2021 : "Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles, les déclarations de sinistres en réassurance vie apparaissent plus favorables qu'attendu et que celles enregistrées dans les comptes du premier semestre 2020. Les déclarations de sinistres en réassurance de dommages et de responsabilités se développent comme prévu", a précisé la direction de Scor à l'occasion de sa journée annuelle dédiée aux investisseurs.

Parmi les autres avis d'analystes, Bryan Garnier était repassé d''achat' à 'conviction à l'achat' sur le réassureur avec une 'fair value' ajustée à 30 euros. UBS qui est aussi à l'achat sur le dossier jugeait le message positif et voyait un potentiel haussier "important", et ce alors que l'incertitude entourant les demandes d'indemnisation liées au coronavirus se réduit progressivement...