Scor enregistre de solides renouvellements au 1er avril 2021

Scor enregistre de solides renouvellements au 1er avril 2021









Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — SCOR enregistre de solides renouvellements de son portefeuille de réassurance au 1er avril 2021, tirant parti de la poursuite des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions constatées lors des renouvellements de janvier. SCOR enregistre ainsi une croissance de 14,3% à taux de change constants de ses primes brutes, qui atteignent 600 millions d'euros, avec une hausse tarifaire moyenne de 4,3%.

La rentabilité technique du portefeuille bénéficie d'un effet cumulatif consécutif aux hausses tarifaires de l'an dernier. Cette poursuite des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions confirme pleinement les perspectives positives pour les renouvellements de 2021 annoncées en septembre 2020 lors de la Journée Investisseurs et déjà observées en janvier.

L'essentiel du portefeuille renouvelé au 1er avril 2021 concerne la région Asie-Pacifique (64%), dont le Japon et l'Inde constituent les principaux marchés (chacun représentant environ 28-29% du total des primes à renouveler) :

Au Japon, SCOR enregistre une croissance de 3% à taux de change constants de ses primes, qui atteignent EUR 156 millions, bénéficiant de hausses tarifaires significatives et redéployant une partie de ses capacités vers des tranches de risque de plus faible fréquence. Tirant pleinement parti de la qualité de ses relations avec ses clients et de la solidité de son positionnement sur ce marché, SCOR bénéficie de relèvements tarifaires de 12,3% par rapport à l'année précédente sur les traités non-proportionnels exposés aux catastrophes naturelles au Japon, ce qui lui permet d'accélérer la compensation des sinistres liés aux typhons de 2018 et de 2019.

En Inde, SCOR tire parti de sa position de premier plan et de conditions de marché favorables pour enregistrer une croissance soutenue de 21% à taux de change constants de ses primes, qui atteignent 178 millions d'euros.

Aux États-Unis, qui représentent 16% des primes à renouveler au 1er avril, SCOR poursuit une politique de souscription maîtrisée. Cette approche rigoureuse se traduit par un volume de primes quasi-stable (-1%), s'établissant à 83 ME, SCOR ayant axé son développement sur des zones géographiques bénéficiant de conditions de marché jugées plus favorables.

A ce jour, SCOR a renouvelé environ 78% de son portefeuille de traités de réassurance. Le Groupe est bien positionné pour atteindre les hypothèses de croissance et de rentabilité technique présentées lors de la Journée Investisseurs de septembre 2020, à savoir une croissance de l'Estimated Gross Premium Income (en année de souscription) de 15% à taux de change constants, une progression des primes brutes émises (en année financière) de 11% à taux de change constants, ainsi qu'une tendance à la baisse du ratio combiné normalisé, vers 95% et en deçà, pour l'exercice comptable 2021.

En assurance de spécialités, SCOR poursuit son développement en continuant à bénéficier pleinement d'un effet cumulatif marqué des hausses tarifaires successives pour les grands risques industriels et commerciaux. Lors des renouvellements du premier trimestre, le portefeuille de risques a bénéficié d'un relèvement tarifaire moyen de 16% pour l'ensemble des lignes d'activité. La poursuite de l'amélioration des conditions de marché touche la plupart des lignes d'activité et des zones géographiques, avec un relèvement significatif des tarifs.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, déclare : "Les renouvellements réussis de SCOR Global P&C en avril 2021, qui concernent essentiellement la région Asie-Pacifique, attestent de la poursuite des développements très favorables du marché de la (ré)assurance de dommages et de responsabilité constatés lors des renouvellements de janvier, marqués par une nette amélioration de la rentabilité technique pour l'ensemble des régions et l'ensemble des lignes d'activité. Ces renouvellements confirment pleinement nos prévisions présentées en septembre 2020 d'une dynamique tarifaire positive à la fois significative et généralisée. Nous avons la conviction que les hausses tarifaires et l'amélioration des termes et conditions sur le marché de la (ré)assurance de dommages et de responsabilité vont se poursuivre dans la perspective des renouvellements à venir. Dans cet environnement de marché porteur, SCOR est idéalement positionné pour saisir des opportunités de croissance rentable en tirant parti de la profondeur de son fonds de commerce, de son expertise technique reconnue, de la qualité de ses relations avec ses clients et de sa capacité à répondre à leurs besoins."