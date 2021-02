Scor enregistre d'excellents renouvellements au 1/1/2021, avec une croissance des primes de 15,9%

(Boursier.com) — Scor commence l'année 2021 avec d'excellents renouvellements, conformes aux prévisions présentées lors de sa 'Journée Investisseurs' en septembre 2020, où le Groupe a été l'un des tout premiers réassureurs à souligner les perspectives très favorables du marché de la (ré)assurance de dommages et de responsabilité.

Les conditions de marché pour les traités de réassurance se sont nettement améliorées, portées, comme prévu, par des hausses tarifaires et une amélioration des termes et conditions pour l'ensemble des lignes d'affaires et l'ensemble des zones géographiques.

"SCOR a pleinement tiré parti de ces conditions de marché favorables, enregistrant une croissance de 15,9% à taux de change constants1 de ses primes de réassurance lors des renouvellements de janvier 2021. Les primes augmentent de 472 millions d'euros pour atteindre 3,445 millions d'euros, avec une hausse tarifaire moyenne de 7,8%. SCOR est parvenu à obtenir des conditions préférentielles avec de nombreux clients clés, et a bénéficié d'une amélioration générale des clauses contractuelles, notamment avec la mise en place d'exclusions en cas de maladie contagieuse, pour les lignes d'activité à développement court ainsi que pour certaines lignes d'activité à développement long" commente le groupe.

Pour ce qui est de l'assurance de spécialités, dont la souscription est étalée toute l'année, les tendances de marché sont encore plus favorables que celles des traités de réassurance. SCOR Global P&C enregistre ainsi une croissance des primes brutes de 16% sur l'année 2020, sur fond de relèvements tarifaires de 23% pour les grands risques industriels et commerciaux.

Ces renouvellements réussis attestent de la grande qualité du fonds de commerce de SCOR et de la pertinence de son modèle économique pour saisir les opportunités de marché, en tirant parti tant de sa plateforme de réassurance que de sa plateforme d'assurance de spécialités. L'amélioration significative de la rentabilité technique du portefeuille de risques se reflètera progressivement dans les résultats financiers des trimestres à venir.

SCOR anticipe une poursuite de l'amélioration du marché lors des prochains renouvellements en 2021 et en 2022. Le Groupe est bien positionné pour en tirer pleinement parti, tant en assurance qu'en réassurance, grâce sa plateforme de souscription globale.

Dans cet environnement de marché porteur, SCOR confirme les hypothèses présentées lors de la Journée Investisseurs de septembre 2020, avec notamment une tendance à la baisse du ratio combiné, à 95% et en-deçà, pour l'exercice comptable 2021.

Renouvellements des traités de réassurance P&C de janvier 2021

Les renouvellements de janvier 2021 ont marqué une nette accélération de l'amélioration tarifaire sur le marché de la réassurance de dommages et de responsabilité, après plusieurs années caractérisées par une sinistralité élevée liée aux catastrophes naturelles, une hausse du coût de la sinistralité "attritionnelle" et la faiblesse des taux d'intérêt. La demande de réassurance a été soutenue, portée par une hausse générale de l'aversion aux risques, et SCOR a su tirer pleinement parti de la qualité de ses relations avec ses clients et de la solidité de son positionnement pour obtenir des hausses tarifaires significatives. SCOR a axé son développement sur l'Europe, sur les marchés en forte croissance et sur les traités de spécialités dits "Global Lines", en gérant activement son portefeuille de risques de manière à cibler les zones géographiques et les lignes d'activité les plus favorables.