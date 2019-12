Scor émet une nouvelle solution de capital contingent

Scor émet une nouvelle solution de capital contingent









Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Scor lance une nouvelle solution de capital contingent pour une durée de 3 ans, prenant la forme d'une ligne d'émission contingente d'actions. Elle apporte au Groupe une couverture de 300 millions d'euros en cas de survenance d'événements extrêmes : catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité.

Ce mécanisme de protection permet également à Scor de diversifier les voies et moyens pour prolonger la solvabilité du groupe, tout en offrant une alternative très compétitive en termes de coût aux rétrocessions traditionnelles et aux titres assurantiels ILS. La probabilité de survenance d'événements déclencheurs du mécanisme de capital contingent est très faible et similaire au dernier dispositif de capital contingent, ce qui minimise les coûts pondérés probabilisés pour Scor et ses actionnaires.

Cette solution s'inscrit dans le cadre du nouveau plan stratégique 'Quantum Leap'. Il s'agit du 4e dispositif de capital contingent lancé par Scor. Il s'inscrit dans la continuité des programmes précédents d'une solution innovante mise en place pour la première fois le 1er janvier 2011.

Notre nouveau plan stratégique 'Quantum Leap' fixe des objectifs de rentabilité et de solvabilité qui sont ambitieux dans le contexte financier et économique actuel. Cette nouvelle solution de capital contingent est un dispositif essentiel de gestion du capital dynamique, au coeur de notre stratégie. Contribuant à préserver la solvabilité du Groupe, à un coût très faible pour nos actionnaires, elle nous permet de faire face en cas d'événements d'une gravité exceptionnelle tels qu'une pandémie mondiale ou des catastrophes naturelles historiques , explique Denis Kessler, Président-Directeur général de Scor.

Des tirages garantis par J.P. Morgan

Dans le cadre de l'autorisation accordée par son Assemblée générale en avril 2019, Scor met en place cette nouvelle ligne d'émission contingente d'actions avec J.P. Morgan. Cette solution remplacera, au 1er janvier 2020, l'actuelle solution de capital contingent, qui arrive à terme le 31 décembre 2019.

Dans le cadre de ce nouveau programme, le montant maximum des augmentations de capital qui pourraient résulter des tirages sur le programme s'élève à 300 ME (prime d'émission incluse), montant pour lequel Scor a reçu un engagement ferme de souscription de la part de J.P. Morgan.

L'émission d'actions sera déclenchée dès lors que le montant total des pertes ou des sinistres enregistrés par Scor et consécutifs à la survenance de catastrophes naturelles ou d'événements extrêmes affectant la mortalité s'établira au-dessus d'un certain niveau, qui n'est pas rendu public, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

Ce dispositif, intégré dans le modèle interne de Scor, a reçu un accueil très favorable de la part des agences de notation, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. En l'absence d'événement extrême déclencheur, aucune action ne sera déclenchée dans le cadre de ce programme. Par conséquent, la probabilité est très élevée que ce programme aille à son terme sans aucun impact dilutif pour les actionnaires.