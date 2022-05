Scor : dividende en vue

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de Scor s'est tenue à Paris ce 18 mai au siège social, 5, avenue Kléber, 75016 Paris, sous la présidence de M. Denis Kessler, Président du conseil d'administration. L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées. Les renouvellements des mandats d'administrateur de Natacha Valla et Fabrice Brégier ont notamment été approuvés. L'AG a approuvé la résolution portant l'âge limite du président du conseil d'administration à 72 ans. Denis Kessler poursuivra son mandat de président du conseil d'administration de Scor jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale 2024. L'AG a approuvé le versement d'un dividende de 1,80 euro par action au titre de l'exercice 2021, dont la date de détachement a été fixée au 20 mai 2022 et la date de mise en paiement au 24 mai.