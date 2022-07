Scor : des changements au sein du conseil d'administration

(Boursier.com) — A compter du 28 juillet 2022, Bruno Pfister, administrateur indépendant et actuellement président du comité des risques, prend la présidence du comité des comptes et de l'audit.

Il succède à Kory Sorenson, qui, après de nombreuses années passées au sein du conseil d'administration de SCOR, a souhaité démissionner pour des raisons personnelles.

Bruno Pfister est remplacé à la présidence du comité des risques par Adrien Couret, administrateur indépendant.

L'organisation des comités du conseil d'administration de SCOR reste par ailleurs inchangée : Fields Wicker-Miurin reste présidente du comité des rémunérations, Fabrice Brégier, président du comité des nominations et Augustin de Romanet, président du comité développement durable. Denis Kessler conserve quant à lui la présidence du comité stratégique ainsi que du comité de gestion de crise.

Le conseil d'administration procèdera dans les prochaines semaines à la cooptation d'une nouvelle administratrice en son sein.

Kory Sorenson a déclaré : "Je tiens à remercier Denis Kessler, mes collègues du conseil, et les équipes de SCOR pour plus de 9 années de collaboration. Être administratrice de SCOR a été pour moi une expérience très enrichissante."

Denis Kessler, Président de SCOR, déclare : "Je souhaite, au nom de l'ensemble des administrateurs, exprimer nos plus vifs remerciements à Kory Sorenson, dont la contribution aux travaux du conseil a été très significative.?J'ai toute confiance en Bruno Pfister et Adrien Couret pour assurer la continuité des travaux des comités des comptes et de l'audit et des risques, au bénéfice de toutes les parties prenantes du Groupe."