Scor dégage un résultat net de 147 ME au troisième trimestre

(Boursier.com) — Scor enregistre des revenus d'assurance de 4 235 ME au T3 2023, en hausse de +10,2 % par rapport au T3 2022 et un résultat net du Groupe de 147 ME sur le trimestre (135 ME en considérant une valorisation constante de l'option émise sur les actions propres), soit un taux de rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 13,7 % (12,5 % ajusté).

Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, le résultat net s'élève à 650 ME (602 ME ajusté), soit un RoE annualisé de 20,2 % (18,8 % ajusté).