Scor confirme son désengagement progressif du charbon et participe à la Net-Zero Insurance Alliance

Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — SCOR et sept des plus grandes compagnies d'assurance et de réassurance du monde annoncent la création de la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), une collaboration inédite qui vient couronner les travaux menés par les entreprises signataires fondatrices avec le Programme des Nations unies pour l'environnement. SCOR est convaincu que le secteur mondial de la (ré)assurance a un rôle majeur à jouer dans l'accélération de la transition vers une économie plus résiliente sans émissions de gaz à effet de serre, dans le respect de l'objectif de hausse des températures de 1,5oC fixé par l'Accord de Paris sur le changement climatique.

En tant que signataire fondateur, SCOR s'engage en particulier à :

réduire toutes les émissions de gaz à effet (GES) directes et indirectes liées à ses portefeuilles de souscription en réassurance, de manière à atteindre zéro émission nette à l'horizon 2050 ;

encourager la mise en oeuvre de référentiels de publication pour les entreprises et de cadres d'action mondiaux pour une transition vers la neutralité carbone dans le secteur de l'assurance.

En rejoignant la NZIA, SCOR annonce aujourd'hui sa détermination à se retirer progressivement des contrats d'assurance et de réassurance facultative portant sur des centrales au charbon sans dispositif d'atténuation, d'ici à 2030 pour les pays de l'OCDE et à 2040 pour le reste du monde. Cet engagement s'étend au portefeuille de traités de réassurance de SCOR et se traduit dans un premier temps par un durcissement des directives de souscription pour 2020 préconisant de passer au crible tous les traités de réassurance dont plus de 10 % des primes seraient liées au charbon. SCOR soutiendra activement ses clients dans leur propre engagement à mettre en oeuvre un processus de transition crédible, pour les aider à atteindre un modèle économique "zéro émission nette".

Le lancement de la NZIA fait suite à la décision prise par SCOR en mai 2020 de rejoindre, en tant qu'investisseur institutionnel, l'alliance Net-Zero Asset Owner Alliance, qui vise à encourager la transition vers une économie post-charbon et à mettre en oeuvre les changements nécessaires pour atteindre l'objectif de 1,5oC. SCOR est décidé à s'engager aux côtés des responsables politiques, de ses clients et des autres parties prenantes pour identifier et exécuter les mesures indispensables à la lutte contre le changement climatique.

Laurent Rousseau, Directeur général de SCOR, déclare : "Ce n'est qu'en agissant collectivement que nous pourrons répondre au grand défi du changement climatique. En tant que réassureur mondial de premier plan, SCOR est fier de faire partie des membres fondateurs de la NZIA et ainsi de travailler aux côtés des autres grands noms du secteur pour contribuer aux changements radicaux les plus urgents. Ce faisant, nous nous engageons à accélérer la course vers zéro émission nette, et ainsi à renforcer la mission de long terme de SCOR consistant à protéger les populations et les sociétés du monde entier."