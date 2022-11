Scor : compte à rebours lancé

(Boursier.com) — Scor remonte sur les 16 euros, en hausse de 5% ce mardi, alors que Mediobanca est repassé de 'neutre' à 'surperformance' sur le réassureur en visant un cours de 20 euros. La Deutsche Bank avait auparavant réajusté son objectif de 33 à 25 euros, tout en restant à 'acheter' sur le dossier. Oddo BHF avait déjà quant à lui refait un point sur le réassureur en amont de la publication trimestrielle de la société le 9 novembre, jour où elle devrait également présenter son nouveau plan stratégique à 3 ans... Le broker anticipe désormais une perte de 162 ME sur le trimestre, avec un coût forfaitaire retenu de 300 ME sur l'ouragan Ian, avec une hypothèse de part de marché de 0,5% appliquée à un coût total assuré généré par cet ouragan de 60 MdsE (Swiss Re a indiqué hier matin que le montant des dommages assurés générés par Ian devait probablement être compris entre 50 et 65 Mds$).

Compte tenu notamment de la hausse des taux d'intérêt, le courtier prévoit une marge de solvabilité en légère hausse à 242% à fin septembre (vs 240% à fin juin) malgré la perte au T3. La marge de solvabilité reste ainsi très supérieure à la fourchette cible du groupe (185/220%). En revanche, le gearing devrait avoir encore augmenté à environ 32% et Oddo BHF estime ainsi que le groupe ne versera pas de dividende au titre de 2022.

Si l'analyste maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre, il a abaissé son objectif de cours à 26 euros pour prendre en compte la perte du T3 et une hausse du coût du capital (hausse des taux sans risque, augmentation du bêta sur les activités dommages du fait de l'inflation). Le niveau de résultat du second semestre reste encore très incertain... Le groupe devrait toutefois bénéficier d'un rebond de sa rentabilité à partir de l'année prochaine dans un contexte de hausse des prix en dommages et de hausse des taux d'intérêt. Le titre se traite à un PE 2023e de seulement 3,8x et à 0,5x les fonds propres estimés à fin septembre.