Scor : Claire Le Gall-Robinson rejoint le Comité exécutif

Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Claire Le Gall-Robinson rejoint le Comité exécutif de Scor à compter de ce 1er mars. Outre ses fonctions de Secrétaire Générale, qu'elle exerce depuis 2016, Claire Le Gall-Robinson a la responsabilité de la gouvernance, de la fonction conformité et de la fonction juridique. Elle contribue également à l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Claire Le Gall-Robinson est la seconde femme à rejoindre le Comité exécutif de Scor, après la nomination de Brona Magee au poste de directrice générale adjointe (Deputy CEO) de Scor Global Life en septembre 2018.