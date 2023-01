Scor : chahuté après le départ surprise du directeur général

(Boursier.com) — Fin de semaine compliquée pour Scor qui perd 5% à 22,6 euros après l'annonce de la démission surprise du directeur général Laurent Rousseau, moins de deux ans après son entrée en fonction. Thierry Léger sera le prochain patron de la Scor à partir du 1er mai prochain. Il bénéficie de 25 ans d'expérience dans le secteur de la réassurance, à des responsabilités de premier plan (chez Swiss Re).

Thierry Léger a la charge d'élaborer un nouveau plan stratégique engageant et ambitieux pour Scor, dont il esquissera les orientations et les principaux axes à l'assemblée générale de 2023. Sa mission sera de permettre à Scor de conforter sa place dans le tout premier cercle des réassureurs mondiaux, a précisé le groupe.

Le marché pourrait spéculer en estimant que le départ de M. Rousseau pourrait augmenter la probabilité d'un versement de dividende au titre de 2022 et ce, malgré la perte importante attendue l'année dernière (plus de 300 ME ?), explique Oddo BHF. Il est, de son point de vue, très difficile d'en tirer une conclusion certaine, car l'analyste estime toujours que, même si Scor a les moyens financiers de payer un dividende, le versement de celui-ci appauvrirait le groupe (ce qui augmenterait le coût du capital appliqué au titre), alors même qu'il pourrait bénéficier d'opportunités attractives de redéploiement de son capital dans le cadre de son futur plan stratégique. Le courtier rester à 'surperformer' sur le titre, avec un objectif de 26 euros établi sur des bases très prudentes de valorisation. Au-delà des incertitudes à court terme résultant du changement de DG et des attentes du futur plan stratégique, Oddo BHF reste confiant sur les perspectives de redressement de la rentabilité de Scor dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et des prix en dommages.