Scor : bien orienté

Scor : bien orienté









Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Scor surperforme le marché à la mi-journée à la faveur d'un gain de 2,3% à 24 euros. Le réassureur bénéficie du soutien de Citi qui a rehaussé à 'acheter' sa recommandation sur la valeur avec une cible ajustée de 24,8 à 26,6 euros. Le broker évoque un ratio rendement/risque plus attractif que pour certains assureurs et la faiblesse actuelle du titre. Les analystes sont majoritairement positifs sur le dossier puisque selon le consensus Bloomberg, 14 sont à l''achat', 6 à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 31,14 euros.