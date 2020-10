Scor : belle semaine

(Boursier.com) — Scor poursuit sa belle séquence du moment, en hausse de 1,3% à 25,6 euros. Dopée par plusieurs notes d'analystes, la valeur affiche un gain de plus de 8% sur la semaine. Oddo BHF note que le titre a nettement sous-performé le secteur et ses grands concurrents depuis le début de l'année, compte tenu notamment de l'impact COVID sur la mortalité US et de l'abandon du dividende 2019. Or, le coût COVID reste maîtrisé et les perspectives de résultats et de dividendes favorables sur 2021/2022. De quoi rester à l''achat' avec un objectif rehaussé de 31 à 33 euros.

Hier, c'est Exane BNP Paribas qui était passé à 'surperformer' sur la valeur en relevant sa cible de 24,5 à 29 euros.